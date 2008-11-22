Bush, Mugabe rejimine ateş püskürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanı George W. Bush, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe rejiminin “yasa dışı” olduğunu ifade ederek, halkın iradesini temsil eden yeni bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 16. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (Apec) zirvesine katılan Bush, buradaki konuşmasında, “Temel özgürlükleri zalimce baskı altında tutan Mugabe rejiminin sona ermesi ve mart 2008'deki seçimlerde dile getirildiği gibi halkın iradesini temsil eden yeni bir hükümet kurulması çağrısında bulunuyoruz” dedi.



Bush, Zimbabve halkının yeni bir başkan için oy vermesinden bu yana 8 ay geçtiğini hatırlatarak, “Halk hala temel insan haklarını ve demokratik yolları baskı altında tutmayı sürdüren yasa dışı bir rejimle idare ediliyor” ifadesini kullandı.



Zimbabve'deki felaket boyutlarında ulaşan ekonomik siyaseti de eleştiren Bush, halkın yarısının gıda yardımına muhtaç yaşadığı, temel tıbbi hizmetlere ulaşamadığı, AIDS hastalarına ya da virüs taşıyıcılarına bağışlanan fonların, Mugabe rejimi tarafından çalındına ilişkin suçlamalarda da bulundu.



ANNAN VE CARTER



Öte yandan, Zimbabve'ye girmesi yasaklanan BM'nin eski genel sekreter Kofi Annan ile ABD'nin eski başkanlarından Jimmy Carter, Zimbabve muhalefet lideri Morgan Tsvangirai ile Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde görüştü.



Tsvangirai'nin sözcüsü, öğlen yemeğinde bir araya gelen liderlerin ne konuştuğu hakkında bilgi veremeyeceğini ancak genel hatlarıyla insani krizi ele aldıklarını kaydetti.



Deneyimli ve saygı değer politikacıların, dünya genelindeki sorunların çözümüne katkıda bulunmak için oluşturduğu “The Elders”a (ihtiyar heyeti) üye Carter ve Annan'ın bu sabah Nelson Mandela'nın insan hakları savunucusu eşi Graça Machel ile birlikte Zimbabve'ye gidecekti. Ancak Zimbabve, heyetin ülkeye girişine izni vermedi.