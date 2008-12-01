Bush günah çıkardı

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanı George W. Bush, küresel finansal krizin işsizliğe ve emeklilik parasının değerinin düşmesine yol açmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi ve ekonomik durgunluğu aşmak için hükümetin gerekirse daha fazla müdahalede bulunmasını destekleyeceğini söyledi.

ABC televizyonuna röportaj veren Bush, “Elbette bu (ekonomik kriz) olduğu için üzgünüm. Şurası açık ki, insanların işini kaybetmesi veya emeklilik paralarının eridiği endişesini taşıması fikrinden hoşlanmıyorum. Diğer taraftan Amerikan halkı bizim sistemi koruyacağımızı bilmeli” dedi.



EN BÜYÜK PİŞMANLIK



ABC röportajında Irak Savaşı'na da değinen Bush, başkanlığının en büyük pişmanlığının, Irak'ın devrilen ve idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin'in ABD'ye karşı tehdidinin boyutuna ilişkin “istihbarat başarısızlığı” olduğunu söyledi.



Bush, ABD Kongresi'nden aldığı destekle, elinde kitle imha silahları bulundurduğu iddia edilen Saddam Hüseyin rejimine karşı Mart 2003'de Irak'a girmişti. Ancak daha sonra, Saddam'ın kitle imha silahları olmadığı ortaya çıktı.

Pek çok güvenilir ismin, Saddam Hüseyin'in bu silahlara sahip olduğuna inanmak için nedenler bulunduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Bush, “istihbaratın daha farklı olmasını dilerdim” dedi.



İstihbarat raporları farklı olsaydı ve Saddam'ın elinde kitle imha silahlarının bulunmadığını gösterseydi, yine Irak'ın işgali emrini verip vermeyeceği sorusuna Bush, “Bu ilginç bir soru. Ne olurdu tahminde bulunamam. Bu konuda spekülasyon yapmak benim için zor” yanıtını verdi.



Barack Obama'nın başkanlık seçimini kazanmasının, halkın Cumhuriyetçi Parti'yi desteklemediği gösterdiğini de itiraf eden Bush, “Bazılarının Barack Obama'ya, benim yüzümden oy verdiğine eminim” diye konuştu.



Bush, “Sanırım pek çok kişi Barack Obama'ya oy verdi. Çünkü, gelecek dört yılda oturma odalarında onun olmasına karar verdiler. Başka bir deyişle, onu başkan seçmek için bilinçli bir seçim yaptılar” ifadesini kullandı.



Ekonomik gidişat dolayısıyla kendisini sorumlu hissettiğini de itiraf eden Bush, “Çünkü, bunlar benim dönemimde oluyor” dedi.



Ancak Bush, bugün gerçekleşen ekonomik sıkıntıların, Wall Streettekiler tarafından on yıldan daha uzun zaman önce, kendisi başkan olmadan önce verilmiş kararlardan kaynaklandığını ileri sürdü.



Korkunun piyasaları felç ettiğini söyleyen Bush, sistemin yavaş ancak kararlı bir şekilde tedrici olarak düzeleceğini, ancak zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Öte yandan, ABD Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu, bugün yaptığı açıklamayla Amerikan ekonomisinin aralık 2007 tarihinden bu yana durgunluk (resesyon) içinde olduğunu açıkladı. ABD basınındaki haberlere göre, ekonomistler, genel gidişatın 2009 yılı ortasına kadar değişmesini beklemiyor.



