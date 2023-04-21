Buruk bayram! Yemen’de nakit yardım izdihamı: 85 ölü

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Bir hafta önce başkent sakinlerine, bayram arifesinde nakit yardımı yapılacağı söylendi. Buna göre kişi başı 5 bin Yemen Riyali (yaklaşık 160 TL) dağıtılacaktı. Para, yerel iş insanlarınca finanse edilen bir hayır kurumu aracılığıyla toplanmıştı. Önceki akşam yüzlerce kişi, kentin tarihi bölgesindeki bir okulda yardım parasını almak için toplandı. Ancak kalabalığın kontrolünü sağlamakta zorlanan bir Husi güvenlik görevlisinin havaya ateş açması izdihamı tetikledi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

AFP’ye konuşan iki görgü tanığına göre, güvenlik görevlisinin ateşi elektrik direğine isabet etti ve ufak bir patlamaya neden oldu. Panikleyen gruptakiler dar bir alanda kaçışmaya çalışınca izdiham yaşandı. Can kaybının yanı sıra 50’sinin durumu ağır en az 322 yaralı olduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı, ikisi etkinliğin organizatörü toplam 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bakanlık Sözcüsü Abdülhalid El-Aghri faciadan, yerel makamlarla koordinasyon yapılmadan “rastgele” düzenlenen etkinliği sorumlu tuttu. Husi yönetimi, izdihamda ölenlerin ailelerine 2 bin dolar, yaralananlara ise 400 dolar tazminat ödeyeceklerini bildirdi.

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BARIŞ ATMOSFERİ VARDI

Ülke tarihinin en kötü trajedilerinden biri, tam da iç savaşın biteceği umudunun arttığı sırada yaşandı. Savaşan tarafları destekleyen İran ve Suudi Arabistan’ın geçen ay vardıkları uzlaşı sonrası, dokuz yıllık çatışmanın bitmesi bekleniyor. Geçen hafta İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında ilk tur müzakereler tamamlanmış, pozitif mesajlar verilmişti. Hafta boyunca yapılan uçuşlarla da yaklaşık 1000 savaş esirinin takası yapılmıştı. 2014’te başkent Sana’yı ele geçirerek uluslararası tanınması bulunan hükümeti deviren Husilere karşı Suudi Arabistan, 2015’te operasyon başlatmıştı. Tahran ve Riyad arasında vekâlet savaşına dönüşen çatışmalarda siviller dahil 150 bin kişi öldü. BM’ye göre Yemen’de nüfusun 3’te ikisine karşılık gelen 21 milyon insan yardıma muhtaç.

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TÜRKİYE’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’deki izdihamdan üzüntü duyduklarını bildirdi. “Yardım dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyuyoruz” denilen yazılı açıklamada, başsağlığı dilekleri iletildi.