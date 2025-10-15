×
Bursa merkezli 6 ilde suç örgütlerine ve silah ticaretine yönelik operasyonlarda 16 zanlı tutuklandı

#Bursa#Bursa Emniyet Müdürlüğü#Suç Örgütleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 22:03

Bursa merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti kapsamında yağma ve ruhsatsız silah ticareti" suçlarına yönelik Bursa merkezli Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanma olayının, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Zuhat Altunç'un elebaşılığındaki "Çirkinler" suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Diğer bir soruşturma kapsamında müşteki B.S'nin, elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı "Daltonlar" suç örgütü üyelerince tehdit edilerek haksız kazanç elde edilmeye çalışıldığı tespit edildi ve bu kapsamda gözaltına alınan 6 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının ise İzmir'de faaliyet gösteren ve elebaşılığını Nurettin Yıldız'ın yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve olayla ilgili yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Öte yandan ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Gemlik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve havalı tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

