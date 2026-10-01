Burnham: Brexit faydadan çok zarar verdi

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BBC’ye konuşan Burnham, İngiltere’nin AB’den ayrılmasını ifade eden ve Ocak 2020’de faaliyete geçen Brexit düzenlemesinin özellikle ekonomi ve göç politikası konularında yarardan çok zarar getirdiğini belirterek Avrupa ile ilişkilerin uzun vadeli şekilde yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. “Şu an olduğumuz yerde durabiliriz. Bu da bir seçenek. Halk burada olmamızın doğru olduğunu düşünüyorsa, kalabiliriz ya da doğrudan katılırız” yorumunu yapan Burnham, daha önce yaptığı “hayattayken ülkesinin AB’ye yeniden katıldığını görmek istediğine” dair açıklamasının hala geçerli olduğunu belirtti.

MACRON’DAN ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burnham’ın açıklamaları üzerine İngilizlerin Avrupa Birliği’ne (AB) yeniden katılmak istemeleri durumunda, bunun çok güzel bir haber olacağını belirterek, İngilizlere AB’ye dönmeleri çağrısında bulundu. Macron, “Bu iyi bir karar. Burnham bu cesareti göstermekte haklı” şeklinde konuştu.

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MUHAFAZARLAR TEPKİLİ

Burnham’ın son açıklamalarından Brexit sonrasında AB ile ilişkilerin hangi düzeyde yönetileceği konusunun İşçi Partisi hükümetinin önündeki uzun vadeli siyasi başlıklardan biri haline getirdiği anlaşılıyor. Burnham’ın sözlerine yönelik Muhafazakâr Parti Başkan Yardımcısı Alex Burghart, “Yeniden dönüş planlarıyla bizi dolaylı yoldan AB’ye sürüklüyorlar” diyerek tepki gösterdi.