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Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 10 sivil öldü

#Burkina Faso#Saldırı#Dünya
Burkina Fasoda silahlı saldırı: En az 10 sivil öldü

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Burkina Faso'daki silahlı saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti.

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Burkina Faso'da gerçekleşen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor.

Kimliği belirsiz silahlı kişiler Bam vilayetine bağlı Namssiguian köyüne saldırı düzenledi

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırıda en az 10 sivil hayatını kaybetti.

Bir görgü tanığı ateşe verilen köydeki işyerlerinde ciddi hasar meydana geldiğini söyledi. Görgü tanığı AFP'ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; 

'Telefon antenlerini sabote ederek tüm iletişimi ortadan kaldıran teröristler birkaç saat köyde kaldılar ve burayı yağmaladılar.'

Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. Ancak saldırıdan cihatçı grupların sorumlu olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda  bölgedeki cihatçı gruplar bir konvoya pusu kurmuş saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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Hükümet, ölenlerin arasında orduyu desteklemek için kurulan Anavatanı Savunma Gönüllüleri (VDP) olarak bilinen bir öz savunma gücünün üyeleri olduğunu duyurmuştu.

 

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