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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 23:42,Son Güncelleme:/

Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı

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Burkina Faso'da Kovid-19'a yakalanan bakan sayısı 6'ya çıktı
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Sahraaltı Afrika ülkelerinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Burkina Faso'da, bir bakanda daha virüs tespit edildiği bildirildi.

Ulaştırma, Kentsel Hareketlilik ve Yol Güvenliği Bakanı Vincent Dabilgou, Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendisiyle temas edenlere, 2 hafta karantinada kalmaları çağrısı yapan Dabilgou, halktan kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Daha önce de Dışişleri ve Eğitim Bakanı da dahil 5 bakanda Kovid-19'a rastlanmıştı.

Öte yandan ülkede vaka sayısı 15 artarak, 187'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken virüs bulaşan 23 kişi ise iyileşti.

SENEGAL'DE VAKA SAYISI 115' ULAŞTI

Batı Afrika ülkesi Senegal'de de Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 115'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan 27 kişi sağlığına kavuştu.

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