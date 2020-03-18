Burkina Faso'da Corona Virüsten ilk ölüm gerçekleşti

Salgınla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanı Martial Ouedraogo, basına yaptığı açıklamada, diyabeti bulunan 62 yaşındaki hastanın virüsten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülkede 7 yeni vakayla birlikte Kovid-19 hastası sayısının 27'ye çıktığını belirten Ouedraogo, yeni tip Corona Virüs kaynaklı can kaybının başkent Vagadugu'dan sonraki büyük kent Bobo Dioulasso'da yaşandığını aktardı.

Afrika'da, Kovid-19 vaka sayısı 500'ü geçerken, virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Mali, Gine Bissau ve Yeşil Buran Adalarının (Cape Verde) yönetimleri de Corona Virüs salgınıyla mücadelede Avrupa başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerle uçuşları durdurma kararı aldı.

Söz konusu ülkelerde okullar tatil edilerek, büyük etkinlik ve kutlamalar ile kamusal alanda kalabalık grupların toplanmasına yasak getirildi.