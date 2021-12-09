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Burkina Faso Başbakanı görevden alındı, hükümeti feshedildi

#Burkina Faso#BAŞBAKAN#Görevden Alma
Burkina Faso Başbakanı görevden alındı, hükümeti feshedildi

Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden aldı ve hükümeti feshetti.

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Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Başbakan Christophe Joseph Marie Dabire görevden alındı ve hükümet feshedildi. Görev süresi sona eren hükümet üyelerinin, yeni hükümet kurulana kadar görevlerini yürüteceği belirtildi.

Yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip Batı Afrika ülkesi, 2015'ten beri 1 milyon kişiyi yerinden eden ve 2 bin kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kabore, ikinci ve son döneminde ülkeye "güvenlik ve istikrar" getirme sözü verirken, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanarak son dönemde halkın tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz ay El Kaide bağlantılı bir grubun gerçekleştirdiği saldırıda 49 askerin hayatını kaybetmesi, eleştirilerin giderek artmasına neden olmuştu.

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#Burkina Faso#BAŞBAKAN#Görevden Alma

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