Burhan Kuzu hakkındaki iddialara inceleme

Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı inceleme sonunda netlik kazanacak.

İki yıl önce tutuklanan Zindaşti’yi ve adamlarını tahliye eden hâkim Cevdet Özcan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında HSK müfettişlerine ifade veren hâkim ve savcılar Burhan Kuzu tarafından arandıklarını ve kendilerine Zindaşti’ye tahliye için telkinde bulunulduğunu iddia etmişlerdi. Soruşturma sonunda Cevdet Özcan hakkında ‘rüşvet almak’, ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 6.5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

HSK BİLDİRİMDE BULUNDU

HSK, Cevdet Özcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerde ismi geçen Burhan Kuzu hakkındaki iddialara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulundu. Başsavcılık iddialara ilişkin incelemeyi yapması için dosyayı Özel Soruşturma Bürosu’na gönderdi.

UÇUM: PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAMAK LAZIM

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurul Başkanı Mehmet Uçum, dün gazetecilerle bir araya geldi. Uçum, “Kurulunuzun üyesi olan Burhan Kuzu ile ilgili bir takım iddialar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Kendisiyle bu konuyu görüştünüz mü?” sorusu üzerine “Henüz görüşmedik, iddia var. Sonra savunma gelir, hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümlü olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız” dedi.