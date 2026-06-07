Bunun adı cinayet: 7 aylık Sam bebeğe İsrail kurşunu

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GAZZE Şeridi’ne yönelik saldırılarında Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 22 bin çocuğu öldüren İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da da katliamlarını sürdürüyor. İsrail askerleri önceki akşam bir ailenin bulunduğu araca ateş açarak, 7 aylık Sam Fahd Ebu Haykal isimli bebeği öldürdü. Sam bebeğin büyükannesi yaşananları “Her yer kan içindeydi” sözleriyle anlattı, acılı babası ise oğlunu öldüren askerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. İsrail ordusu “yaşananlardan üzüntü duyduğunu” açıklarken, İsrailliler dahi korkunç olaya tepki gösterdi.





AİLESİYLE BİRLİKTE ARAÇTAYDI

Olay, önceki akşam işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinin Tel Rumeida bölgesinde akşam 19.30 sularında meydana geldi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Sam Fahd Ebu Haykal adlı yedi aylık bebek yaşamını yitirirken anne ve babası yaralandı. İsrail basınına konuşan bebeğin büyükannesi Prial Ebu Haykal, torununun ölümüne neden olan saldırının ayrıntılarını anlattı. Olay sırasında oğlunun yanında oturduğunu ve gelini, 7 aylık Sam bebek ve 11 yaşındaki abisi ile birlikte araçta bulunduğunu belirten Haykal, “Oğlum her perşembe beni onlara götürüyor ve cuma günü eve getiriyor. Her zamanki gibi yoldaydık” dedi.

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ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

Bölgedeki 17 numaralı kontrol noktası yakınlarında 10 metre uzakta İsrail askerlerini gördüğünü, bunun üzerine aracı durdurduklarını kaydeden Haykal, kısa süre sonra araçlarına doğru ateş açıldığını belirtti. İlk etapta bunun uyarı ateşi olduğunu düşündüklerini belirten Haykal, sürücü koltuğundaki oğlunun askerlere “tehdit oluşturmadıklarını göstermek için ellerini kaldırdığını” anlattı. Büyükanne, o sırada merminin önce oğlunun elini sıyırdığını, daha sonra torununun yüzünden girip başını katettikten sonra annesinin yanağına saplandığını anlattı. “Gelinimin ‘Oğlum, oğlum’ diye bağırdığını duydum. Her yer kan içindeydi” diyen acılı büyükanne, hastanede yoğun bakımda tedavi gören gelininin bebeğinin hayatını kaybettiğinden henüz haberdar olmadığını belirtti.

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ACILI BABA: HESAP SORULMALI

İsrailli muhalif Haaretz gazetesine konuşan baba Fahd Ebu Haykal ise, hafif yaralı olarak kurtulduğu olayı, “Asker bana durmam için işaret verdi, arabayı tamamen durdurdum ve ellerimi kaldırdım. Hemen ardından arabaya ateş açıldı. Asker beni, eşimi ve çocukları gördü. (Araçta) Bir aile olduğunun farkında olmadığını söylemek mümkün değil” sözleriyle anlattı. Acılı baba, olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunarak “Eğer vicdan, kanun veya ahlâk varsa, ateş eden askerin yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep ediyor ve bekliyorum. Bu dava, soruşturma yapılmadan ve hesap sorulmadan kapatılmamalı. En azından benim pes etmeye niyetim yok” diye konuştu.

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ORDU ÜZÜNTÜ DUYUYORMUŞ

İsrail ordusu ise olayın ardından yaptığı açıklamada, askerlerin “kendilerine doğru hızla ilerlediğini düşündükleri bir aracı tespit ettiğini ve bir askerin birkaç el ateş açtığını” öne sürdü. Açıklamada, “İlk incelemelere göre, söz konusu kişilerin olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Olay soruşturuluyor, bulgular yetkili makamlara iletilecek. İsrail ordusu, olayla ilgisi olmayan kişilerin zarar görmesinden üzüntü duymaktadır” denildi.

‘İSRAİL HESAP VERMELİ’

Öte yandan Filistin yönetimi saldırıyı kınayan bir açıklama yayınlayarak, “uluslararası topluma, İsrail’i hesap vermeye zorlayacak adımlar atma” çağrısında bulundu. İsrail eylemlerinin “saha infazı” niteliği taşıdığını belirten yönetim, bunun “uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına” geldiğini vurguladı.

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YAHUDİ YERLEŞİMCİ TERÖRÜ DİNMİYOR

İŞGAL altındaki Batı Şeria’da Filistinliler sadece İsrail askerlerinin ‘operasyonlarıyla’ değil, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla da karşı karşıya. Yahudi yerleşimciler, son olarak önceki gün El Halil’in batısındaki İdna kasabasına saldırı düzenleyerek, kasabanın doğusundaki El Celatiye bölgesinde Filistinlilere ait arazilere el koymuştu. Yerleşimciler ayrıca bölgedeki bir koyun ağılına da saldırarak çok sayıda koyunu gasbetmişti. Bu arada İsrail Gazze Şeridi’nde de saldırılarına devam ediyor. Dün akşam sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerine yönelik düzenlenen hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

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İSRAİLLİLER DE TEPKİLİ

Cinayet gibi saldırı İsrail kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada ve İsrail basınında yer alan yorumlarda, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtildi. Bazı İsrailliler yaşananları “ülke adına bir utanç” olarak değerlendirirken, bir kullanıcının, “Asker cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmalıdır. Herhangi bir komutan olayın örtbas edilmesine yardım ettiyse o da cezalandırılmalıdır” yorumu dikkat çekti.