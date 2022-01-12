Bulgaristan’dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi Torrente rağmen... Sezon sonuna kadar...Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi! Torrent'e rağmen... "Sezon sonuna kadar..."#Fatih Terim
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Çin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke etti!#Çin
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...#Nesli Tükenen Bitkiler
Organ nakli cerrahı dünyanın kanını dondurduOrgan nakli cerrahı dünyanın kanını dondurdu#İngiltere
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Kritik TURKOVAC açıklaması İşte Faz-3 sonuçlarıKritik TURKOVAC açıklaması! İşte Faz-3 sonuçları#TURKOVAC
Covid ve grip bir arada Fluronadan korkmalı mıyızCovid ve grip bir arada! Flurona'dan korkmalı mıyız?#Flurona
Site sakinlerine aidat şoku Uzmanlar uyarıyor: DikkatSite sakinlerine aidat şoku! Uzmanlar uyarıyor: Dikkat#Konut
Sevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı, flört uygulamasından etine dolgun sevgili arıyorSevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı, flört uygulamasından "etine dolgun" sevgili arıyor#Zayn Malik
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bana belden aşağı vurmayınEleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bana belden aşağı vurmayın!#İzzet Yıldızhan
HABERLERDünya Haberleri

Bulgaristan’dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka

#Bulgaristan#Koronavirüs#Vaka Sayısı
Bulgaristan’dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka

Bulgaristan’da son 24 saatte tespit edilen 7 bin 62 yeni Covid-19 vakasıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Haberin Devamı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 vakalarıyla birlikte, ülkelerden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Bulgaristan’da açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, 7 bin 62 vaka tespit edildi ve bu sayıyla birlikte yeni bir rekora da imza atıldı. Yine son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan’da toplam can kaybı sayısı da 31 bin 761’e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören kişi sayısı 5 bin 200 kişi olarak belirtilirken, bu hastalardan 580 kişinin yoğun bakımda olduğu da aktarıldı.

Yetkililer artışa geçen vaka sayılarının büyük çoğunluğunu Omicron mutasyonunun oluşturduğunu da açıkladı.

YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Başkent Sofya’daki hastanelerde planlanan bazı operasyonların askıya alındığı ifade edilirken, hastanelerde Covid-19 nedeniyle yeni bölümlerin açılması da gündeme geldi.

Haberin Devamı

Bulgaristan’da şu an, insanların kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takması zorunlu tutuluyor. Covid-19’a karşı aşılı, hastalığı atlatmış veya negatif test sonucuna sahip kişilerin restoranlara, kafelere, alışveriş merkezlerine ve spor salonlarına girebilmesi için sağlık kartı göstermesi gerekiyor.

Sağlık yetkilileri, yükselişe geçen hastaneye yatış oranları sebebiyle, yeni tedbirlerin gelebileceğini de bildirdi.

HÜKÜMETTEN AŞI TEŞVİKİ

Geçen ay göreve gelen yeni hükümet, aşı şüphesi olan kişilere aşı çağrısında bulunarak, çift doz veya hatırlatıcı doz aşı olmayı kabul eden emeklilere de bir defaya mahsus olmak üzere 75 leva ( yaklaşık 601 TL) nakit para ödülü teklif etti.

Hükümetin yaptığı aşı kampanyası ve artan vakalar sonrasında da aşı yaptıran kişilerin arttığı öğrenildi.

Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık yüzde 30’unun Covid-19’a karşı aşılanmış olduğu biliniyor.

Aşırı milliyetçi Uyanış (Revival) Partisinin desteğiyle birlikte aşı karşıtı birçok kişinin bugün sağlık kartlarına karşı çıkmak için protesto düzenlemesi de bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgaristan#Koronavirüs#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler
Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer