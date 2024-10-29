Bulgaristan’da Türk oyları ikiye bölündü

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Türk azınlığı temsil eden “Hak ve Özgürlükler Hareketi” ise seçim öncesi ikiye bölündüğü için Bulgaristan’da hükümetlerin kurulmasında yıllarca oynadığı kilit rolünü kaybetmiş oldu. Bulgaristan Seçim Komisyonu’nun açıklamasına göre GERB partisi sandıktan yüzde 25.5 oyla birinci çıkarken, ikinci sıradaki “Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan” partisi yüzde 14.3 oy topladı. Seçimin sürpriz sonuçlarından biri Rusya yanlısı Diriliş partisinin yüzde 13.4 oy oranıyla üçüncü gelmesi oldu.

HÖH’TE OY KAYBI

Seçimin kaybedeni Bulgaristan’da Türk azınlığı temsil ettiği bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oldu. Erken seçime iki ay kala bölünen parti “Hak ve Özgürlükler-Yeni” ile “Hak ve Özgürlükler İttifakı” olmak üzere ikiyi bölündü. Ahmet Doğan’ın lideri kaldığı “Hak ve Özgürlükler İttifakı” yüzde 7.5, Delyan Peevski’nin lideri olduğu “Hak ve Özgürlükler-Yeni” partisi ise yüzde 11.5 oy çıkardı. Yeni parti Türklerin yoğun yaşadığı Kırcalı’da Doğan’ın oylarını geçti. Bulgaristan’daki siyasi gözlemcilere göre eski Başbakanlardan Borisov, koalisyon hükümeti kurmak için kolları sıvıyor.