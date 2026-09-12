Bulgaristan'da patlama: Silah deposunda yangın çıktı

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Bulgaristan'ın Gabrovo bölgesinde gece saatlerinde silah deposunda patlama meydana geldi. Tsareva Livada köyü yakınlarında özel silah şirketi EMCO'ya ait depoda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.
Gabrovo Valisi Kristina Sidorova, alevlerin depolama alanı içinde yayıldığını belirterek, "Yangın fabrikanın depolama alanının sınırları içinde. Depodan depoya yayılıyor" dedi.
ALEVLER DEPOLAR ARASINDA YAYILDI
Yerel basında yer alan haberlere göre yangın, EMCO'nun tesislerinden birinde çıktı. Patlamanın ardından başlayan yangının depolama alanındaki diğer bölümlere yayıldığı bildirildi.
Şirketin aynı zamanda geçtiğimiz ay başka bir tesisinde de patlama yaşadığı aktarıldı.
EMCO'NUN SAHİBİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
EMCO, Bulgar iş insanı Emilian Gebrev'e ait. Gebrev ve şirketi, geçmiş yıllarda Bulgaristan'daki mühimmat deposu patlamalarıyla ilgili soruşturmaların merkezinde yer aldı.
Bulgar savcılar, Gebrev'in tesislerinin geçmişte Rus ajanlar tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıların hedefi olduğunu açıklamıştı.
BULGARİSTAN'DAN 6 RUS VATANDAŞINA TUTUKLAMA EMRİ
Bulgaristan, 2024 yılında EMCO'ya ait silah depolarının imha edilmesine karıştıkları iddiasıyla 6 Rus vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Söz konusu depolarda 2011-2020 yılları arasında Ukrayna ve Gürcistan'a ihraç edilmek üzere mühimmat bulunduğu belirtilmişti.
Dönemin Bulgar savcıları, ülkedeki mühimmat deposu patlamaları ile 2015 yılında Emilian Gebrev'e yönelik zehirleme girişimi ve 2014'te Çekya'daki mühimmat deposu patlamaları arasında bağlantı olabileceğini öne sürmüştü.
RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
Bulgaristan'daki patlamalarla ilgili soruşturmalarda Rusya'nın rolü bulunduğuna yönelik iddialar Moskova tarafından kabul edilmedi.
Rusya, Bulgar makamlarının ortaya attığı suçlamaları reddetti.