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Bulgaristan'da meydana gelen korkunç kaza için AB'den açıklama

#Bulgaristan#Otobüs Kazası#AB
Bulgaristanda meydana gelen korkunç kaza için ABden açıklama

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel kazayla ilgili açıklama yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel Bulgaristan’da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşüncelerimiz Bulgaristan'daki korkunç kazanın kurbanları, onların aileleri ve tüm ön saf çalışanları ile birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Güçlü kalın. AB elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

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#Bulgaristan#Otobüs Kazası #AB

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