Bulgaristan'da halk 4 Nisan'da genel seçim için sandık başına gidecek

Seçimde 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday 240 sandalyeli meclise girmek için yarışacak.

Toplam 2 bin 575 yerli ve yabancı gözlemcinin görev alacağı seçimin güvenliğini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı da 20 bin polis görevlendirecek.

Yurt dışından yaşayan Bulgaristan vatandaşları da ülkenin verdiği izinler çerçevesinde 465 yerde oy kullanabilecek.

Başbakan Boyko Borisov'un hükümetine destek veren ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunun baskısı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde en çok 35 seçim yeri açılabilecek. Bu nedenle Türkiye'nin yanı sıra ABD, Büyük Britanya ve Kanada gibi Bulgaristan vatandaşlarının yoğun olduğu birçok ülkede seçim gününde sıkıntı yaşanması bekleniyor.

Merkez Seçim komisyonu (ZİK), Türkiye'den yaklaşık 21 bin kişinin oy kullanmak için yazılı beyanda bulunduğunu açıkladı.

SALGIN GÖLGESİNDE SEÇİM

Bulgaristan'daki kamuoyu araştırma kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın korku ve endişelerini göz önünde bulundurarak, anketlerde net tahminlerden söz edilemeyeceğini belirtiyor.

Alpha Research'un yayımladığı son anket sonuçlarına göre, en az 6 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçerek meclise girecek.

Ülke genelinden 1007 kişinin katıldığı ankete göre, Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi oyların yüzde 28,1'ini alıp seçimin birincisi olacak.

Ana muhalefetteki Rusya yanlısı ve eski komünist partinin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 19,8'ini alarak ikinci olacak.

Seçim kampanyasına çok katılmayan ancak popüler bir şovmen olmanın getirdiği şöhreti siyasi malzemeye dönüştüren Slavi Trifonov'un kurduğu Böyle Bir Halk Vardır (İTN) isimli parti ise yine aynı anket sonuçlarına göre yüzde 12,7 oy alacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de oyların yüzde 12,5'ini alarak, yeni dönemde ülke siyasetinde kilit role sahip olacak.

Anket sonuçlarına göre, eski Adalet Bakanı Hristo İvanov'un kurduğu Demokratik Bulgaristan (DB) yüzde 6,3, Borisov hükümetine karşı 2020 yılı ortasında başlayan sokak protestolarına öncülük edenlerin kurduğu "Ayağa Kalk! Magandalar Dışarı!" isimli koalisyon ise yüzde 6 oy alacak.

Borisov hükümetindeki Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un lideri olduğu ırkçı ve aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) isimli partinin de yüzde 4 civarındaki oy potansiyeliyle meclise girme şansına sahip olduğu belirtiliyor.

Anket sonuçlarını değerlendiren Alpha Research Müdürü Boryana Dimitrova, seçime katılım oranının yüzde 51 civarında olmasını beklediklerini, ancak salgının etkisinin tahmin edilemez olduğunu ve sürprizler yapabileceğini ifade etti.

ÜLKEDEKİ TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslümanlar, oylarını ağırlıklı olarak ülkenin demokratikleşme sürecinin başında kurulan HÖH'ye veriyor.

Ülke siyasetinde geçmişte her zaman kilit rol oynamış HÖH, 2017'de yapılan son genel seçimde oy kaybına uğrayıp muhalefette kalırken, Başbakan Borisov ise Türklere ve Müslümanlara karşı söylemleriyle siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçilerle koalisyon hükümeti kurdu.

Pazar günü yapılacak seçimde aday listesinde Türk ve Müslümanlara en fazla yer veren parti yine HÖH oldu.

Ülkeyi 4. kez yönetmeye talip olan Borisov'un GERB partisinin Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Kırcaali, Dobruca, Filibe, Hasköy, Razgrad, Silistre ve Şumnu gibi bölgelerde gösterdiği Türk ve Müslüman aday sayısı ise 15'i geçmedi.

Seçime katılacak diğer parti ve koalisyon listelerinde yer alan Türk ve Müslüman adayların sayısı da "sembolik" oldu.

CUMHURBAŞKANI RADEV'İN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçime 4 gün kala yaptığı halka yönelik yazılı açıklamada, "Çocuklarımız Bulgaristan'da mı kalacak, yoksa kendi mutluluğunu vatandan uzak bir yerde mi arayacak, torunlarımız bizimle Bulgarca mı konuşacak, yapacağımız seçime bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Borisov hükümetine muhalif olan Radev, 4 yıllık görevini tamamlamış eski meclisin itibarının "yerle bir olduğunu" savunarak, binlerce vatandaşın hükümetin istifasını talep edip sokaklara döküldüğünü hatırlattı.

Kovid-19 salgınının ülkede büyük can kaybına neden olduğuna işaret eden Radev, "Ölümler rekor kırıyor, ancak korku bir çıkış yolu değil. Artık sınır çizme zamanı gelmiştir. Yeni fikirlerin, yeni insanların ve yeni güvenoyu vermenin zamanı gelmiştir." dedi.

Yıllar geçtikçe ülkede binlerce insanın siyasetten tiksindirildiğini savunan Radev, bu seçimde de yurt dışındaki yüzbinlerce vatandaşın oy kullanamayacağını anımsattı.

Bulgaristan'da 2017'de yapılan son genel seçim sonrası oluşan mecliste 5 parti ve koalisyon yer almıştı. O seçime katılım yüzde 54,07 olmuştu.

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