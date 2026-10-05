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Bulgaristan'da devlet kurumlarına yönelik peş peşe saldırı ihbarları

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#Bulgaristan#Sofya#Bomba İhbarları
Bulgaristanda devlet kurumlarına yönelik peş peşe saldırı ihbarları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 14:42

Bulgaristan'da başkent Sofya başta olmak üzere birçok bölgede çok sayıda kuruma yönelik bombalı saldırı ihbarları yapıldı. İhbarlar nedeniyle bazı kurumlarda arama gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede çeşitli kamu kurumları, adliyeler ve eğitim kurumlarına yönelik bomba ihbarları yapıldı.

Benzer ihbarların, Filibe (Plovdiv), Köstendil, Montana, Razgrad, İsperih, Lofça (Lovech), Pazarcık, Burgaz, Hasköy (Haskovo), Sliven ve Blagoevgrad'ın yanı sıra ülkenin farklı bölgelerindeki kurumlara ulaştığı belirtildi.

İhbarların ardından bazı kurumlarda çalışanların tahliye edildiği, polis ekiplerinin ise binalarda güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiği açıklandı.

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#Bulgaristan#Sofya#Bomba İhbarları

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