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Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimi#İliyana Yotova#Andrey Gyurov
Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 10:36

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı. 6 milyon 584 bin 25 seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

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Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için karşı karşıya geliyor.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında oy kullanacak.

Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı belirtildi.

Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu başladı

OY VERME İŞLEMİ UZATILABİLİR

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde oy verme süresinin en geç 21.00'e kadar uzatılabileceği kaydedildi.

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Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda seçmenlerin yüzde 22,98'i sandık başına gitmişti. Yotova-Valchev ikilisi 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ikilisi 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı elde etmişti.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini işaretlemişti.

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#Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Seçimi#İliyana Yotova#Andrey Gyurov

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