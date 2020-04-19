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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Bulgaristan’da Corona Virüsten ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi

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Bulgaristan’da Corona Virüsten ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi
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Bulgaristan’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42’ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 884’e ulaştı.

Avrupa ve ABD'de merkez üssü haline gelen Corona Virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Bulgaristan'da son 24 saatte 6 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 884’e ulaşırken, son 24 saatte 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 42’ye yükseldi. Enfekte olan kişilerden 161'nin iyileştiği ifade edildi.

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