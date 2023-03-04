Bulgaristan’da 2 yılda beşinci seçim

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Bulgaristan’da 21 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde, anketlere göre en fazla oyu Demokratik Bulgaristan-Değişime Devam (DB-PP) koalisyonu ile eski Başbakan Boyko Borisov’un liderliğindeki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin alması bekleniyor. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu liberal eğilimli Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) ise sandıktan üçüncü çıkacağı öngörülüyor.

TÜRK SEÇMENİN KATILIMI BELİRLEYİCİ

HÖH, 40 vekil sayısını aşarak hükümet ortağı olmanın peşinde. Mustafa Karadayı genel başkanlığındaki HÖH, son iki seçimde sırasıyla 34 ve 36 vekil çıkarmıştı. Öte yandan 240 üyeli son dört parlamentonun, bir türlü hükümet kuramaması üzerine seçimlere katılımın düşük kalacağı da tahmin ediliyor. Seçimlerde Türkiye’de yaşayan 350 bin civarında çifte vatandaş ve Bulgaristan’daki bir milyon civarındaki Türk’ün tavrı belirleyici olacak.

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Mustafa Karadayı

HEDEF EN AZ 40 MİLLETVEKİLİ

Kampanya dönemi dün başlarken HÖH’ün hedefleri ve seçim sürecine dair Hürriyet’e konuşan Balkan Göçmenleri Derneği (Bal-Göç) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Balkan, “Milletvekili sayısında 40’ın üzerine çıkabiliriz. Mevcut aritmetikte 40 üstü rahatlıkla iktidar ortağı olacaktır” dedi. Balkan bu durumda, GERB partisi ile bir koalisyon hükümeti kurulabileceğini belirtti. Benzer görüşü dile getiren Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu da “40 vekil çıkarabilirsek koalisyon ortağı olabiliriz” diyerek partinin hedefine işaret etti. “İnsanlar bu kadar sık seçime gitmekten yoruldu” diyen Gençoğlu, yine de katılımın düşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Emin Balkan

ABD’DEN FİNLANDİYA’YA YEŞİL IŞIK MI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray’da Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Önemli olan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olması” diye konuşan Kirby, bunun aynı anda ya da farklı zamanlarda gerçekleşmenin fark etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada, “Biz icabında Finlandiya’yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak” ifadelerini kullanmıştı. Bu iki ülkenin üyeliği için Türkiye dahil tüm NATO ülkelerinin onayı gerekiyor. Halihazırda Türkiye ve Macaristan dışında tüm ülkeler bu iki ülkeye onay vermiş durumda. Türkiye ise bu iki ülke ile yaptığı üçlü mutabakat şartlarına uyulmasını istiyor. İsveç’te Kuran yakma eylemleri nedeniyle askıya alınan müzakerelerin 9 Mart’ta Brüksel’de sürmesi bekleniyor.

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ALMANYA’NIN DÖRTTE BİRİ GÖÇMEN KÖKENLİ

ALMANYA Federal İstatistik Ofisi, ülkede neredeyse 19 milyon kişinin 1950’den bu yana ülkeye göç edenlerden ya da göçmenlerin çocuklarından oluştuğunu açıkladı. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 23’üne denk geliyor. Öte yandan bu rakamlar, Almanya’daki göçmen sayısının Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğuna da işaret etti. Eurostat verilerine göre Avrupa ortalaması yüzde 10.6. Mikro sayım olarak tanımlanan araştırma, istatistik ofisi tarafından yılda bir kez, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine denk gelen bir örnek grup üzerinde yapılıyor. Yeni sunulan rakamların 2021 yılına ait olduğuna dikkat çeken ofis, bu nedenle Rusya’nın geçen yıl ülkelerini işgal etmesinin ardından Almanya’ya sığınan bir milyondan fazla Ukraynalıyı içermediğinin altını çizdi.

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TÜRKİYE’DE DE SANDIKLAR KURULACAK

Türkiye’de yaşayan seçmenlere çağrıda bulunan Bal-Göç Başkanı Emin Balkan, yurtdışında sandık kurulacak noktaların henüz belirlenmediğini hatırlatarak, “Vatandaşlar 7 Mart’a kadar bölgelerinde sandık kurulması için internet üzerinden dilekçe oluşturmalı. Genelde 40 imzayı geçen yerlerde sandık kuruluyor” dedi. Geçen seçimlerde Türkiye’de yaklaşık 150 noktada sandık açılmıştı. En çok katılım Trakya bölgesindeki iller ile İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nde gözlenirken, deprem bölgesindeki Adana’da da yine sandık kurulması bekleniyor.