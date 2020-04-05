Bulgaristan Vinyet 2020 - Bulgaristan Vinyet (E Vignette) Nasıl Alınır? Bulgaristan Otoyol Ücretleri

Bulgaristan meclis kararı ile beraber artık otoyol üzerinden vinyet ücreti bulunmaktadır. Otoyol ücreti olarak da öne çıkan vinyet otoyolu kullanan tüm şoförlerin mutlaka elde etmesi gerektiği bir karttır. Ücretler ise Bayındırlık ve Kalkınma Bakanlığı ile beraber Maliye Bakanlığı bünyesinde belirlenmektedir.

Bulgaristan Vinyet 2020 - Bulgaristan Vinyet (E Vignette) Nasıl Alınır?

Bulgaristan'da bulunan otoyolları kullanabilmek için vinyet isimli karta sahip olmak gerekmektedir. Bu kart yapışkan ya da dijital olarak iki farklı seçenek dahilinde elde edilebiliyor. Bulgaristan'ın değişik bölgelerinden temin edebilecek olan bu kart, süreye ve araçları bağlı olarak değişik ücreti üzerinden elde edilmektedir. Bu kartı farklı yerleri kullanarak temin etmek mümkündür.

- İnternet,

- Mobil uygulama,

- Sınır kapıları,

Kredi kartı ya da nakit ödeme yapmak suretiyle bu bölgelerden Bulgaristan vignette kartı almak mümkün. Özellikle vinyet bulundurmayan kişiler ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bulgaristan'da bu ceza şu an 30 ile 90 Euro arasında değişkenlik gösteriyor.

Bulgaristan Otoyol Ücretleri

Bulgaristan otoyolları için değerlendirilecek olan otoyol ücretleri diğer Avrupa ülkelerine göre farklılık yaratmaktadır. Bulgaristan'da araçların gittiği mesafeye bağlı olarak ücretler belirlenmektedir. Özellikle otobüs ve kamyon ile 3,5 ton üzerindeki tüm araçlar için bu durum geçerlidir. Aynı zamanda araç ve motosiklet olarak da fiyatlar farklılık yaratmaktadır. Mutlaka güncel fiyatlara bağlı olarak vinyet kart alınması gerekmektedir.

Bulgaristan Vinyet 2020 - Bulgaristan Vinyet (E Vignette) Ne Kadar Sürelik Kalınır?

Bulgaristan otoyolları için kullandığınız süreye bağlı olarak vinyet kartını alabilirsiniz. Bu durum Bulgaristan'da günlük ve aylık ile yıllık olarak temin etme imkanı tanıyor. Aracınızın ön camına yapıştırmak suretiyle bu elektronik kartı kullanmak mümkündür. Mutlaka görünür bir şekilde bu kartın yerleştirilmesi gerekmektedir. Böylece otomatik algılama ile beraber güvenli şekilde geçiş sağlayabilirsiniz.