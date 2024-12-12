×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Bulgaristan ve Romanya'ya Şengen müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#AB#Şengen#Bulgaristan
Bulgaristan ve Romanyaya Şengen müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 12:23

AB'nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilen Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e tam üye oldu. Brüksel’deki toplantıda, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesi kararı verildi.

Haberin Devamı

Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Şengen’e dahil edilmesine karar verildi.

İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

Bulgaristan ve Romanya, Şengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AB#Şengen#Bulgaristan

BAKMADAN GEÇME!