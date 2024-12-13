Bulgaristan ve Romanya’ya Schengen müjdesi

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İki ülkenin yıllar süren bekleyişinin ardından AB içişleri ve adalet bakanları tarafından alınan karar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Yeni yılla birlikte Bulgaristan ve Romanya’nın AB iç sınırlarında kontrolleri durdurulacak.

AB Komisyonu, 2007’de üye olan bui ki ülkenin Schengen’e dahil edilmesi için 2011’den bu yana olumlu görüş bildiriyordu ancak başta Avusturya olmak üzere bazı ülkelerin vetoları nedeniyle bu yönde adım atılması mümkün olmadı. Bu iki ülkeye bu yıl içinde kısmi üyelik sağlanarak hava ve deniz sınırlarında Schengen kuralları uygulanmaya başlanmıştı. Avusturya’yla yürütülen müzakereler sonunda kara sınırlarına ilişkin pürüzler de aşıldı. AB Dönem Başkanı Macaristan’ın İçişleri Bakanı Sandor Pinter, “Bu adım sadece Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarına değil AB’nin tümüne fayda sağlayacak” dedi. Bu iki ülkeye gitmek isteyen Türk vatandaşları, nisandan bu yana olduğu gibi, Schengen vizesi almak zorunda.