MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı
GeriDünya Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA,
Haber Giriş: 28.02.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Bulgaristan, Türkiye sınırında ek güvenlik önlemleri aldı.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, korona virüsü nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere kapıları açmasının ardından mülteci konusu da ele alındı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov toplantının ardından yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayan Borisov, mülteciler konusunda her zaman Türkiye’yi desteklediklerini söyledi.

Edirne’ye mülteci akını konusunda bilgileri olduğunu kaydeden Borisov, sabah erken saatlerinde sınıra ek jandarma birlikleri gönderildiğini belirtti. Türk sınır birliklerinin mültecileri durdurmamasının endişe verici olduğunu dile getiren Borisov, Erdoğan’la yapacağı telefon görüşmesinde mültecilerle ilgili anlaşacakları yönünde ümitli olduğunu vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle