Bulgaristan Müslümanları bayramı kutluyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bulgaristan Müslümanları, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Başkent Sofya'daki Banya Başı Camisi'nde yüzlerce kişinin katıldığı bayram namazını, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı hacda olduğu için yardımcısı Binali Mümin kıldırdı.



Sofya'nın bu tek camisinde yer yetersizliği nedeniyle yaklaşım 500 kişi namazı avluda kılmak zorunda kaldı.



Mümin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgar Müslümanlarının bayrama birlik ve beraberlik içinde girdiklerini söyledi. Mümin, toplumsal barış ve hoşgörü ile dünyadaki tüm Müslümanlara dostluk mesajı veren Bulgaristan Müslümanlarının daha huzurlu bir dünya için dua ettiğini belirtti.



Bulgaristan'da 1200 civarında cami ve mescit bulunuyor. Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kuzeydoğudaki Razgrad kentinde ibadete açık 97 caminin tümünde bayram namazı kılındığı açıklandı.



Razgrad Bölge Müftüsü Mehmed Alya, bayramın ilk gününde Müslümanların kurban keserek, akraba ziyaretlerinde bulunacaklarını, müftülük tarafından kentte 100 yoksul ve dul kadının ailelerine kurban eti dağıtılacağını açıkladı.

