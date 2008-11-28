Bulgaristan’da ajan gazeteciler

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bulgar Ulusal Televizyonu’ndan (BNT) 37 ünlü gazetecinin komünizm döneminde siyasi polis ajanlığı yaptığı açıklandı.

Parlamento kararıyla kurulan ve ülkede çeşitli sektörlerde çalışanların geçmişini araştıran komisyonun resmi açıklamasında, BNT’de görevli toplam 484 gazetecinin araştırıldığı bildirildi. Geçmişi incelenen 37 gazetecinin, ülkede 1989 yılında yıkılan komünizm rejimi döneminde kısa adı DS olarak bilinen siyasi polis bünyesinde çeşitli konumlarda görev yaptığı kaydedildi. Komisyon yetkilileri, eski ajanlardan İvan Granitski, Ognyaın Saparev, Haço Boyaciev ve İvan Tokaciev’in BNT’de geçmişte genel müdürlük yaptıklarını da açıkladı. Komisyon, Bulgaristan Radyosu’nda bulunan eski ajanların isimlerini de duyuracağını bildirdi. Listede, Kevork Kevorkyan, İvan Garelov ve Dimitriyi İvanov gibi ünlü gazetecilerin yer alması Bulgar basınında şok etkisi yarattı.