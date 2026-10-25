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Bulgaristan cumhurbaşkanını seçecek

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Cumhurbaşkanı#Seçim
Bulgaristan cumhurbaşkanını seçecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:00

BULGARİSTAN’da  bugün yaklaşık 6.5 milyon kayıtlı seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ve yardımcısını seçmek üzere sandık başına gidecek.

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Saat 07.00-20.00 arasında seçmenler 27 aday çiftinden birine oy verecek. Yurt dışında 60 ülkede toplam 613 sandık kurulacak. En çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de 18 ilde 78 sandık kurulacak. İngiltere’de 82, Almanya’da 70, İspanya’da 67, ABD’de ise 44 sandıkta Bulgar seçmenler oylarını kullanacak. Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 27 ikiliden sadece 2’sinin geniş destek alacağını gösteriyor. Kamuoyu araştırmalarına göre, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev’in de desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan cumhurbaşkanı adayları arasında yer alıyor. İlk turda oyların yüzde 43.4’ünü alması beklenen Yotova’nın, ilk turda yüzde 28.9 oy oranına ulaşması beklenen Gyurov ile 1 Kasım’daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor. Radev’in 19 Ocak’ta görevinden istifa ederek nisan ayındaki genel seçimlere girme kararının ardından, o dönemde yardımcısı olan Yotova cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

 

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#Bulgaristan#Cumhurbaşkanı#Seçim

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