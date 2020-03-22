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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, OHAL yasasını veto etti

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, OHAL yasasını veto etti
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Corona Virüs (Covid-19) ile mücadele için olağanüstü hal yasasını veto etti. Radev, "Bulgaristan vatandaşlarının tehdide değil, desteğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Radev, olağanüstü hal yasasını veto ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Hiç bir savaş korkuyla kazanılmadı. Genel abluka kararı krizi daha da derinleştirecektir" diyerek iş sektörünün faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.

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