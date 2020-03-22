Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, OHAL yasasını veto etti

Cumhurbaşkanı Radev, olağanüstü hal yasasını veto ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Hiç bir savaş korkuyla kazanılmadı. Genel abluka kararı krizi daha da derinleştirecektir" diyerek iş sektörünün faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etti.