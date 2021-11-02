Bulgaristan alarm veriyor! Durum kritik...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Piste inen uçağın önüne çıkmışlardı Yeni gelişmePiste inen uçağın önüne çıkmışlardı! Yeni gelişme#Adana
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Talibandan flaş karar Bir yasak daha... Yapmayana ceza geliyorTaliban'dan flaş karar! Bir yasak daha... Yapmayana ceza geliyor#Afganistan
HABERLERDünya Haberleri

Bulgaristan alarm veriyor! Durum kritik...

#Bulgaristan#Koronavirüs#COVID-19
Bulgaristan alarm veriyor Durum kritik...

Bulgaristan Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aktif vaka sayısının 100 binin üstüne çıkması üzerine durumun "kritik" olduğu konusunda uyardı.

Haberin Devamı

Bakan Katzarov, sağlık ve ilaç sektöründen yetkililerle bir araya geldi.Toplumda birçok konuda görüş ayrılıkların olabileceğini ancak ortak tehdit olan Kovid-19 salgınını karşı birlik sağlanması gerektiğini vurgulayan Katzarov, "Arımızda görüş ayrılıkları olabilir, geçmişte kavga bile etmiş olabiliriz ancak Kovid-19 konusunda görüşlerimizde birlik içindeyiz. Durum kritik. Hepimiz muazzam bir tehditle yüzleşirken (halkımıza) ortak bir mesaj vermek zorundayız." dedi.

Salgının 4. dalgasının gittikçe yükseldiği Bulgaristan'da gelecek iki haftanın "kritik" olacağına vurgu yapan Katzarov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece bir sağlık krizi değil, bu ulusal bir felakettir. El birliğimiz olmadan sağlık sistemimiz tek başına bununla baş edemez. Basit birtakım kurallara uymadan krizden çıkamayız. Bu kahrolası maskeleri takın, sosyal temaslarınızı sınırlandırın, ihtiyacınız yoksa önümüzdeki günlerde dışarı çıkmayın, dezenfekte olun, iç mekanları havalandırın, sosyal mesafeyi koruyun. Ve en önemlisi, aşı olun."

Gözden Kaçmasın

Bulgaristan’da yeşil sertifika zorunluluğu başladıBulgaristan’da 'yeşil sertifika' zorunluluğu başladıHaberi görüntüle

Vatandaşların normal yaşama dönmek üzere bu kurallara uymaları gerektiğini belirten Katzarov, "Diğer her türlü önlemler geçici olup tam kapanmanın ancak ertelenmesine vesile olur. Sağlık sistemin ayakta kalması için aşı olmanız şart." diye konuştu.

Salgının 4. dalgasında bulunan ülkede, son 24 saatte 6 bin 7 yeni vaka kaydedildi, yüzde 94'ü aşılı olmayan 310 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde ise 669'u yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 30 kişi tedavi görüyor.
Hükümetin getirdiği önlemler kapsamında okullar uzaktan eğitime geçerken, eğlence, spor, kültürel etkinliklere ve lokantalara giriş için yeşil sertifika zorunluluğu getirilmişti.

Öte yandan halkın yüzde 80’inin aşılı olmadığı ülkede aşılama kampanyası başarısızlıkla yürütülürken, devlet makamları protestolarını gittikçe artıran aşı karşıtlarının tepkileri ile mücadele vermeye çalışıyor.
Aktif vaka sayısının 100 binin üstüne çıktığı Bulgaristan’da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar toplam 24 bin 309 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bulgaristan#Koronavirüs#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer