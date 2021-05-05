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Dünya
AA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Bulgaristan, Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı

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Bulgaristan, Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkesinin Afganistan’da bulundurduğu askeri personelini geri çekme kararı aldığını duyurdu.

Karakaçanov, yarın kutlanacak Ordu ve Cesaret Bayramı arifesinde, sınır ötesi görevlerdeki askeri personelle görüştü.

Bakanlıktaki toplantıda Karakaçanov, Afganistan’ın Bagram Hava Üssü ve ile Kabil Hava Limanı'nda görevli yaklaşık 120 Bulgar askerinin birkaç haftaya kadar ülkeye geri döneceğini açıkladı.

Bulgaristan, Afganistan’ın yanı sıra Gürcistan, Bosna Hersek, Kosova ve Mali’de toplam 165 askeri personel bulunduruyor.

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