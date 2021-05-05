Bulgaristan, Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı

Karakaçanov, yarın kutlanacak Ordu ve Cesaret Bayramı arifesinde, sınır ötesi görevlerdeki askeri personelle görüştü.



Bakanlıktaki toplantıda Karakaçanov, Afganistan’ın Bagram Hava Üssü ve ile Kabil Hava Limanı'nda görevli yaklaşık 120 Bulgar askerinin birkaç haftaya kadar ülkeye geri döneceğini açıkladı.



Bulgaristan, Afganistan’ın yanı sıra Gürcistan, Bosna Hersek, Kosova ve Mali’de toplam 165 askeri personel bulunduruyor.

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