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Bulgaristan açıklarında mayın paniği

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Karadeniz#Mayın
Bulgaristan açıklarında mayın paniği
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 21:45

Bulgaristan, açıklarında tespit edilen YaM tipi deniz mayını ekipler tarafından imha edildi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmaya sürdürüyor. Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta bir deniz mayını tespit edildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tülenovo köyünün bağlı olduğu Dobriç kentinin valisi tarafından yapılan ihbarın ardından bölgeye özel ekiplerin sevk edildiği aktarılarak, Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayının kontrollü şekilde imha edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna Karadeniz'de yaklaşık 40 adet başıboş mayını imha etti.

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#Bulgaristan#Karadeniz#Mayın

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