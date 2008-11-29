Buldu ama 3 yıl bekledi

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İspanyol havayolları Iberia'ya ait bir uçakta 3 yıl önce 20 bin dolar bulan temizlik işçisinin, paranın sahibinin ortaya çıkmadığı için, yasalara göre parayı alacağı açıklandı.

2005 yılının yaz döneminde Iberia havayollarının bir uçağında temizlik yaparken "business" bölümünde bir torba içinde gazete kağıdına sarılmış halde 20 bin dolar bulan Perulu temizlik işçisinin hemen parayı Iberia'nın yetkililerine teslim ettiği belirtildi.

Iberia tarafından yapılan açıklamada, paranın sahibinin çıkmamasından dolayı Marisol adlı temizlik işçisiyle iritibata geçilerek paranın kendisine verileceği bildirildi. İspanyol yasalarına göre, bulunan bir eşya yetkililere teslim edildikten sonra 2 yıl 1 gün içinde sahibi çıkmazsa, bulana veriliyor. Sürenin çoktan geçtiği bu yüzden de 20 bin doların artık temizlik işçisinin olduğu kaydedildi.

47 yaşında, dul ve 2 çocuk sahibi Marisol, artık temizlik işçiliğini bıraktığını ve bir müzede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söylerken, 20 bin dolar ile borçlarını kapatacağını, çocuklarına ve yakınlarına birkaç hediye alacağını ve Peru'da yaşayan annesine biraz para göndereceğini söyledi.

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Fakir bir aileden geldiğini ve 17 yıldır İspanya'da yaşadığını ifade eden Marisol, 2 çocuğunun da parasızlıktan okulu bırakıp, hamburgercide çalıştığını anlattı.