Bugüne kadarki en büyük ikramiye: 184 milyon sterlin kazandılar!

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İngiltere’nin Gloucestershire şehrinden Joe ve Jess Thwaite, geçen salı katıldıkları loto çekilişinden rekor kıran 184 milyon sterlinlik EuroMillions ikramiyesini kazandılar.

49 ve 44 yaşındaki Joe ve Jess Thwaite bugün Cheltenham'da bu şaşırtıcı ama çok sevindirici haberi kutlarken halka da açılmış oldular.

Joe ve Jess bu ikramiyeyi kazanarak Birleşik Krallık'ın en zengin Milli Piyango kazananları da olmuş oldular.

Bir iletişim satış mühendisi olan Jess, "Kazanmak bize daha önce sahip olmadığımız hayaller kurmamız için zaman veriyor" dedi.

Çiftin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişe İngilizler bu kuponlar doldurularak katılıyor

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Kazandıkları ikramiyenin aslında babası sayesinde olduğu "Babam hayatı boyunca Milli Piyango oynadı ve sürekli kazanmanın hayalini kurdu. Bize her zaman kazandığımızda ne yapacağımızı, nasıl harcayacağımızı, kime nasıl davranacağımızı sorardı. Bu düzenli bir sohbetti ve aslında onun bizi bu günlere hazırladığını hissediyorum." diyor talihli adam.

Çiftin ilkokul çağında iki çocuğu var ve Joe'nun önceki evliliğinden de üniversitede iki çocuğu var.

EuroMillions şanslı biletlerini Milli Piyango Uygulamasından satın aldılar ve ertesi sabah, biletleriyle ilgili iyi haberlerin olduğunu söyleyen bir e-posta aldılar.

10 Mayıs'ta kazanan numaraları 3, 25, 27, 28 ve 29 - artı Lucky Star 4 ve 9'du.

Bu, şubat ayında kazanılan 109 milyon sterlin ile İngiltere'de bu yıl kazanılan ikinci EuroMillions ikramiyesi.

Çift, şimdi birkaç milyon sterlinleriyle Londra'nın zengin Hyde Park bölgesinde bulunan 11 yatak odalı lüks bir evi ya da eşdeğeri parayla ile dört Karayip adası satın alabilir.

Bu miktardaki bir ikramiye ile örneğin bu fotoğraftakine benzer birden fazla ev alınabilir

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İngiltere’de daha önce böyle büyük ikramiyeler kazanan kişiler paralarıyla bu tür hayallerini gerçeğe dönüştürmüştü.

İskoçya, Ayrshire, Largs'tan Colin ve Chris Weir, 161.653.000 £ değerindeki ikramiyeyi 2011 yılında kazanmış; paralarıyla hayallerini kurdukları her şeyi almışlardı.

2012'de Adrian ve Gillian Bayford, 148.656,000 £ kazanarak büyük ikramiyeyi vurdular. Çift, lüks arabalar ve tatillerle dolu bir hayat planladıktan 15 ay sonra ne yazık ki ayrıldıklarını söyledi.