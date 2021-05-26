Bugüne dikkat! Astrolog Dinçer Güner'den Süper Kanlı Ay uyarısı

Ay Tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor. Bu tutulma sırasında Dünya’nın gölgesi Ay üzerinde görülebiliyor. Bugün ise ‘Tam Ay Tutulması’, diğer adıyla ‘Kanlı Ay Tutulması’ olacak. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) göre bu tip tutulmada Ay tümüyle Dünya’nın gölgesinde kalsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşıyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtrelenince Ay kırmızı görünüyor. İşte bu olaya ‘Kanlı Ay Tutulması’ deniyor. Dünya’nın yarıçapı Ay’ınkinin dört katı olduğundan ‘Tam Ay Tutulması’ 104 dakika kadar görülebilir. Güney Amerika, Güneybatı Asya, Avustralya ve ABD’nin batısında bulunan gözlemciler, gökyüzünün açık olması halinde bu doğa olayına 14 dakikalığına tanıklık edebilecek.

BU DÖNEM KİMSEYLE TARTIŞMAYA GİRMEYİN



Astrolog Dinçer Güner: “Fanatik ve abartılı davranışlardan uzak durun, yerine getirmeyeceğiniz sözler vermeyin. Kimi durumlarda karşınızdaki insanın kırılmasını göze almanız ve “Hayır” demeyi bilmeniz gerekiyor. Tavsiyem bu dönem kimseyle din, inanç ve spor gibi konularda tartışmalara girmemeniz, karşınızdaki kişiye olabildiğince hoşgörülü davranmanız. Bir diğer tavsiyem de maddiyatla ilgili konularda hesabınızı baştan yapmanız, gereksiz harcamalardan kaçınmanız. Ay tutulması nedeniyle İsrail-Filistin gerilimi artabilir. Dünyada finansal skandallar yaşanması da olası. Türkiye’de ise askerliğin süresiyle veya bedelli askerlikle ilgili konular gündem olabilir. Bu tutulmayla Türkiye’nin Ay düğümleri tetikleniyor. Bu şu demek: Ülkemiz ‘kadersel’ bir döngüye girdi ve bu dönem alınacak kararlar önümüzdeki yedi yılı etkileyecek.”

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