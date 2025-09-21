Bugün Portekiz, yarın 10 ülke… Filistin’i tanıma haftası

Haberin Devamı

İŞGALCİ İsrail, Gazze’de yol açtığı açlık, ölüm ve yıkım nedeniyle giderek artan küresel tepkilerle sonunda yüzleşmek üzere. Dünya liderleri 22 Eylül’den itibaren New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde BM Genel Kurulu haftası için bir araya gelecek. 195 ülkeden üst düzey katılım sağlanması beklenen BM Genel Kurulu’nun bu seneki en önemli gündem maddesi ise Filistin olacak. Liderler, Filistin’in bir devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun tekrar güçlenmesi ve İsrail’in soykırım düzeyine gelen saldırılarının sona erdirilmesi başlıklarını ele alacak.

İLK ADIM LİZBON’DAN

Filistin’i tanıma haftası öncesinde ilk adım Portekiz’den geldi. Portekiz Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden dün yaptığı açıklamada, “Portekiz’in Filistin Devleti’ni tanıyacağını ve resmi tanımanın 21 Eylül Pazar günü (bugün) duyurulacağı” doğrulandı.

DUYURUYU MACRON YAPTI

Fransa ise 23 Eylül Salı günü başlayacak olan 80’inci BM Genel Kurulu’ndan bir gün önce, Suudi Arabistan ile New York’taki BM binasında konferans gerçekleştirerek Filistin’i devlet olarak tanıma kararını açıklayacak. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konuşmasına videolu bağlantı ile katılacak. Macron, ABD saati ile yarın 15.00’da (TSİ 22.00) yapacağı konuşmada ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını dünya kamuoyuna duyuracak. Macron ve Selman tarafından başlatılan “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı” ilk toplantısını 28-30 Temmuz günlerinde yapmış ve Filistin Devleti’nin kurulmasını ve iki devletli çözüm temelinde sorunun kalıcı olarak çözülmesi için etkin ve hızlı adımlar atılmasını içeren New York Bildirisi kabul edilmişti. Yarın yapılacak konferansta da bu bildiri çerçevesinde hem Filistin’in tanınması hem de İsrail üzerindeki baskının artırılması amaçlanacak.

PEŞ PEŞE TANIMA ADIMLARI

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa ile birlikte 9 ülke daha Filistin’i tanıyacak. Avustralya, Kanada, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Malta, Andorra ve San Marino da Filistin’i yarın tanıyacak. İngiltere’nin ise bu gece ya da yarın ayrı bir açıklama yapması bekleniyor. Son bir yıl içinde İspanya, Norveç, Slovenya ve İrlanda da Filistin’i tanımışlardı. BM’de yer alan 193 ülkenin 147’si halihazırda Filistin’i tanırken, bu hafta yapılacak açıklamalarla birlikte bu sayı 150’nin üzerine çıkacak. ABD ve İsrail, ‘Hamas’a paye vereceği’ iddiasıyla bu tanıma adımlarına şiddetle karşı çıkıyor.

ABBAS VİDEO KAYDI İLE KATILACAK

Filistin’in görüşüleceği BM Genel Kurulu toplantılarına Devlet Başkanı Mahmud Abbas ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle fiziken katılamayacak. Abbas, konuşmasını önceden kaydedilmiş bir bildiriyle görüntülü olarak yapacak. BM Genel Kurulu önceki gün Abbas’ın, 80’inci BM Genel Kurulu toplantılarına uzaktan video kaydı ile hitabına izin vermesi için sunulan karar tasarısını oyladı. Oylamada, Abbas’ın toplantılara video kaydı ile katılımı için 145 üye “Evet” oyu verirken, ABD ve İsrail başta olmak üzere 5 üye “Hayır” oyu kullandı. 6 üye ise oylamaya katılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Abbas dahil, Filistin Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü yetkililerinin bir kısmının vizelerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Batı ülkelerinde de Gazze savaşının sona ermesi için kamuoyu baskısı artıyor.