Bugün Cenevre’de yarın İstanbul’da... Arakçi krize çözüm arıyor

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Bu bağlamda bugün İsviçre’nin Cenevre kentine giderek Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmesi beklenen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yarın ise İstanbul’da olacak.

GARANTİ İSTEYECEKLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında ayrıldığı ve İran’ın nükleer faaliyetlerini sivil kullanımla sınırlandırmayı öngören o dönemki anlaşmanın imzacılarından İngiltere-Fransa-Almanya üçlüsü Tahran’a görüşme daveti gönderdi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da katılması planlanan görüşmelerin temel amacı, İran yönetiminden nükleer programını yalnızca sivil amaçlar için kullanacağı konusunda garantiler almak. Ancak Tahran’ın görüşmeye nihai onayı vermediği belirtiliyor.

İRAN’A ÖZEL OTURUM

Arakçi diplomasi turunun ikinci durağında 21-22 Haziran’da İstanbul’da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’ne katılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantının açılışını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yapacak ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili özel bir oturum düzenlenecek. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre toplantıda İsrail’in Gazze’de devam eden katliamları neticesinde son durum, insani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları ele alınacak. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıların küresel, bölgesel güvenlik ve istikrara etkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.