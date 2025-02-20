Bugün cenazeleri teslim edilecek: En küçük rehine İsrail saldırısında ölmüş

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İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ancak Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı İsrail hükümeti tarafından sürekli sorgulanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasında bugün ilk kez hayatını kaybeden rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. Önceki gün açıklama yapan Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç’a teslim edileceğini belirtmiş, Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, dört cenazeye Bibas ailesinin de dahil edileceğini söyleyerek Şiri Bibas ve iki oğlu Ariel (4) ve Kfir’e (9 aylık) atıfta bulunmuştu.

İSRAİL TEYİT ETMİYOR

İsrail, söz konusu rehinelerin öldüklerini doğrulamazken Başbakan Netanyahu’nun ofisi, halkı teyit edilmeyen bilgileri yaymamaya çağırdı. İsrailli yetkililer, Bibas ailesi için ciddi endişe duyduğunu ifade ederken, Hamas, anne ve iki oğlunun savaşın başlarında bir İsrail hava saldırısında öldürüldüklerini açıklamıştı. İsrail Sağlık Bakanı Uriel Buso ise cansız bedenlerin teşhis edilmesine odaklanacaklarını belirterek, ölüm nedenlerinin belirlenmesinin zaman alabileceğini söyledi.

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KAÇIRILDIĞINDA 9 AYLIKTI

Kaçırıldığında 9 aylık olan Kfir bebek, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği baskında kaçırılan en küçük rehineydi. Kaçırılma anının video görüntülerinde Şiri Bibas’ın çocuklarını bir battaniyeye sarıp sarmaladığı görülüyordu. Bibas Ailesi, yayımladığı açıklamada Hamas tarafından Şiri, Ariel ve Kfir’in cansız bedenlerinin teslim edileceğinin bildirilmesinin ardından sarsıldıklarını kaydetti. Şiri Bibas’ın kocası Yarden Bibas, aileden ayrı şekilde kaçırılmış ve şubat ayıbaşında serbest bırakılmıştı.