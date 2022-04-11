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Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı

#Ukrayna#RUSYA#Kiev

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i başkent Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşı 47 gündür sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Romanivka'da yerleşim yerlerini Kiev'e bağlayan geçici bir köprü açıldığını duyurdu.

Bucha, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan Irpin Nehri üzerindeki köprü için 50'den fazla kişinin 5 gün boyunca aralıksız şekilde çalıştığını belirten Timoşenko, köprünün 245 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu kaydetti.

Timoşenko, Rus askerlerinden kurtarılan şehirlere insani yardım ve inşaat malzemelerinin ulaştırılmasını hızlandıracaklarını vurguladı.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girişini engellemek amacıyla bazı köprüleri havaya uçurmuştu.

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#Ukrayna#RUSYA#Kiev

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