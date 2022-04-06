Buça'daki Rus işgalinden kurtulanlar vahşeti anlattı

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Dünya pazar gününden beri Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde. Rus birliklerinin Kiev bölgesinden çekilmesi ile Ukrayna ordusu pek çok bölgeyi geri aldı.

Ukrayna askerleri ile bölgeye giren gazeteciler Buça'da yüzlerce cansız sivil ile karşılaştı. Gazetecilerin Buça'dan çektiği fotoğraflar infial yaratırken kurbanlar yaşanılan vahşeti anlattı.

EL BOMBASI İLE İNFAZ ETTİLER

Rus işgalinden sağ çıkanların ifadelerine göre, Buça'da bir erkek el bombası ile katledildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 50 yaşın altındaki erkekler çırılçıplak soyulup, bağlanıp Ruslar tarafından idam edildi.

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Bu isimlerden birisi olan 53 yaşındaki kent sakini Mykola, sokaklarda acımasız infazlara tanık olduktan sonra bir ayını apartmanının soğuk ve karanlık mahzeninde eşiyle birlikte saklanarak geçirdi.

Rus işgalinden kurtulan bir başka isim olan Vanya Skyba, The Economist'e Rusların bir grup inşaatçıyı toplayıp çırılçıplak soyunmalarını emrettiğini, vücutlarında ve telefonlarında askeri dövmeler veya Rus karşıtı hareketin sembolü olan kanıtlar arandığını anlattı.

53 yaşındaki Olia sokaklar katliama ev sahipliği yaparken Rus askerlerinin işgal ettikleri evlerde partiler düzenlediklerini belirtti.

BABASINI 14 YAŞINDAKİ YURİ'NİN GÖZLERİ ÖNÜNDE İNFAZ ETTİLER

14 yaşındaki Yuriy Nechyporenko ve 49 yaşındaki avukatı babası Ruslan'ı BUça'daki katliamda kaybetti. Yuriy BBC'ye şunları söyledi;

'Onlara herhangi bir silah taşımadığımızı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığımızı söyledik. Sonra babam kafasını bana çevirdi ve işte o zaman vuruldu... Göğsünden, tam kalbinin olduğu yerden iki kez vuruldu.'

Kendisi de Rus mermilerine hedef olan Yuriy öldü sanılarak orada bırakıldığını belirtti.

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Bölgede görev alan Kızıl Haç çalışanı Valentina Cherkai ise gelen birçok korkunç hikayeye şaşırmadığını söylüyor.

21 yaşındaki gönüllü The Mirror'a şunları söyledi: 'Yanmış arabalar gördüm, nasıl tarif edebilirim... İçeride insan kalıntıları var. Yolların yakınında cesetler gördüm.'

KAMUFLAJ PANTOLONU YÜZÜNDEN YAKILDI!

Bir başka Buça sakini olan Volodymyr Pilhutskyi, komşusunun kamuflaj pantolon giydiği için Rus askerleri tarafından 'şüpheli' kabul edilerek götürüldüğünü ve onun cansız bedenini bulduklarında yanık izleri gördüklerini söyledi.

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Buça kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu.

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Buça sokaklarında halen benzer görüntüler hakim.

Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, 'Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy’di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var' ifadelerini kullandı.

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