Buça'da yeni toplu mezar! Cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...

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Ukrayna'da Rus birliklerinin çekildikleri bölgelerde her gün yeni bir toplu mezar daha bulunuyor. Buça belediye başkanı şimdiye kadar ulaştıkları cansız bedenlerin sayısının 412 olduğunu duyururken Mariupol kentindeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi.
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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 8. haftasında devam ederken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.
Rus birliklerinin operasyonlarını doğuya yöneltmek için Kiev ve çevresinden çekilmesi ile binlerce sivilin cansız bedenine ulaşılan Buça dünyada şok etkisi yaratmış ve Ukrayna savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu kentte günlerdir bir yandan savaş suçlarına ilişkin incelemeler yapılıyor bir yandan da vahşice öldürülen sivillerin defin işlemleri sürüyor.
Buça belediye başkanı Anatoliy Fedoruk bugün Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda şehirdeki kilisenin yakınlarında yeni bir toplu mezar daha bulunduğunu açıkladı.
Toplu mezarlıkta 30 kadın ve iki çocuğa ait olmak üzere 117 kişinin daha cansız bedeni bulunurken belediye başkanı Fedoruk toplam sayının 412 olduğunu duyurdu.
70 yaşındaki Nadiya Trubchaninova Rus askerleri tarafından öldürülen 48 yaşındaki oğlu Vadim için gözyaşı döküyor
KÖMÜRLEŞMİŞ HALDE BULUNDULAR
Rus işgalinin başlangıcından bu yana Kiev bölgesindeki tüm ölümlerin üçte birinin Buça'dan olduğunu belirten belediye başkanı, "Bulduğumuz cansız bedenler kömürleşmiş halde. Aralarında işgalciler tarafından işkence gördüğü tespit edilenler var" dedi.
Buça'da defnedilmeyi bekleyen cansız bedenler
CENAZELERİNİ ALMAK İÇİN TIRLARIN ÖNÜNDE BEKLİYORLAR
Kentte bulunan sivillere ait cesetler, kimlik tespit için getirildikleri morglarda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırlarda bekletiliyor. Sevdiklerinin cenazelerini bulmak isteyen aileler de bu tırların önünde bekliyor.
YENİ TOPLU MEZARLAR BULUNDU
Buça'daki insanlık dramı sürerken Rusya’nın kontrolü ele geçirdiğini açıkladığı Ukrayna’nın Mariupol kentindeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’ın, Mariupol’ün doğusunda yer alan Vynohradne köyünün dışında çektiği uydu fotoğraf ile toplu mezar kazıldığı ortaya çıktı.
Mariupol Belediye Meclisi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, en az bin kişilik olan mezarların 45 metreye 25 metre büyüklüğünde "toplu bir mezar" olduğu ifade edildi.
Öte yandan, geçtiğimiz 21 Nisan'da ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın servis ettiği, 19 Mart-3 Nisan arasında Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile şehirde toplu mezar kazıldığı tespit edilmişti. Toplu mezarın Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde bulunduğu belirtilmişti.
Toplu mezarların bulunması, Rusların kentte sivillerin katledildiğini gizlemeye çalışması yönünde yorumlanıyor.