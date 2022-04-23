Buça'da yeni toplu mezar! Cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...

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Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 8. haftasında devam ederken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.



Rus birliklerinin operasyonlarını doğuya yöneltmek için Kiev ve çevresinden çekilmesi ile binlerce sivilin cansız bedenine ulaşılan Buça dünyada şok etkisi yaratmış ve Ukrayna savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu kentte günlerdir bir yandan savaş suçlarına ilişkin incelemeler yapılıyor bir yandan da vahşice öldürülen sivillerin defin işlemleri sürüyor.

Gözden Kaçmasın Mariupol’de toplu mezarlar uydu fotoğraflarıyla tespit edildi Haberi görüntüle

BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU: SAYI 412 OLDU



Buça belediye başkanı Anatoliy Fedoruk bugün Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda şehirdeki kilisenin yakınlarında yeni bir toplu mezar daha bulunduğunu açıkladı.



Toplu mezarlıkta 30 kadın ve iki çocuğa ait olmak üzere 117 kişinin daha cansız bedeni bulunurken belediye başkanı Fedoruk toplam sayının 412 olduğunu duyurdu.



70 yaşındaki Nadiya Trubchaninova Rus askerleri tarafından öldürülen 48 yaşındaki oğlu Vadim için gözyaşı döküyor

Buça'da defnedilmeyi bekleyen cansız bedenler

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Rus işgalinin başlangıcından bu yana Kiev bölgesindeki tüm ölümlerin üçte birinin Buça'dan olduğunu belirten belediye başkanı,dedi.Kentte bulunan sivillere ait cesetler, kimlik tespit için getirildikleri morglarda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesinde bulunan soğuk hava depolu tırlarda bekletiliyor. Sevdiklerinin cenazelerini bulmak isteyen aileler de bu tırların önünde bekliyor.Buça'daki insanlık dramı sürerken Rusya’nın kontrolü ele geçirdiğini açıkladığı Ukrayna’nın Mariupol kentindeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi.ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’ın, Mariupol’ün doğusunda yer alan Vynohradne köyünün dışında çektiği uydu fotoğraf ile toplu mezar kazıldığı ortaya çıktı.Mariupol Belediye Meclisi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, en az bin kişilik olan mezarların 45 metreye 25 metre büyüklüğündeolduğu ifade edildi.Öte yandan, geçtiğimiz 21 Nisan'da ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın servis ettiği, 19 Mart-3 Nisan arasında Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile şehirde toplu mezar kazıldığı tespit edilmişti. Toplu mezarın Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde bulunduğu belirtilmişti.Toplu mezarların bulunması, Rusların kentte sivillerin katledildiğini gizlemeye çalışması yönünde yorumlanıyor.

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