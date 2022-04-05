Buça’da sivil katliamı! Ukraynalı yetkililer Rusların ‘işkence odasını’ buldu

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Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgaliyle başlayan savaş her geçen gün şiddetini artırarak sürüyor. Rusya’nın savaşın yönünü değiştirerek birliklerini Donbass yönüne kaydırması bölgede yaşananlara bambaşka bir pencere açtı. Çekilen birliklerin gerisinde bıraktığı korkunç görüntüler dünyaya yayılırken sivillerin acımasızca öldürüldüğü hatta işkence gördüğü gerçeği dünyanın yüzüne tokat gibi çarptı.

YIKIM RUSYA ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Buça kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün geri çekilerek bölgeyi boşalttı. Rus güçlerinin çekilmesinin ardından Ukrayna ordusu kente girerek tam kontrolü sağladı. Rusların kenti terk etmesinin ardından, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin kanıtlar ortaya çıkmaya devam ederken, çatışmaların yol açtığı yıkım da gün yüzüne çıktı.

Buça şehrinden uydu görüntüleri... Bölge bir aydır Rus güçlerinin elindeydi

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Kentin birçok noktasında ağır bombardıman ve şiddetli çatışmalardan dolayı büyük bir hasar meydana geldi. Çatışmaların izlerinin görüldüğü yerleşim bölgelerinde bariyerler, vurulan araçlar ve çok sayıda patlamamış mühimmat bulunuyor. Ukrayna ordusuna bağlı askerler ise sokakları ve evleri tek tek kontrol ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün, Rus güçlerinin çekildiği Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ukrayna lideri sadece bu kentte 300'den fazla sivilin işkenceye uğradığını ve öldürüldüğünü söyledi.

Zelenskiy bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap edecek. Zelenskiy'nin BMGK'ya Buça'da gördüklerini anlatması ve katliama yönelik kanıtlar sunması bekleniyor.

Ukrayna lideri Zelenski bölgeden gelen haberler üzerine acil olarak Buça'ya gitti ve değerlendirmelerde bulundu

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Zelenskiy Rusya'nın, yalan haber ve propaganda hamleleriyle, Ukrayna'da işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi; "Sahte röportajlarla, montajlanmış görüntülerle ve başkaları tarafından öldürüldüğünü iddia etmek üzere insanları öldürerek, yaptıkları toplu infazları gizlemeye çalışıyorlar" dedi.

İŞKENCE ODASI!

Öte yandan Kiev bölgesindeki polisler ve savcılar yaptıkları incelemeler sonucunda Buça’da bir işkence odası keşfetti. Bir çocuk hastanesinin bodrum katında keşfedilen odada elleri bağlanmış 5 erkek cesedi bulundu.

Kiev’in bir banliyösü olan Buça, neredeyse işgal başladığı günden beri Rus güçlerinin kontrolündeydi. Rusya ordusunun bölgeden çekilmesini ardından şehirde yüzlerce sivilin cesedi bulunmuş, ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada infiale yol açmıştı.

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Şehirde yol kenarlarında bırakılmış sivillerin cesetleri bulunmakla kalmamış; katledilen sivillerin toplu olarak gömüldükleri mezarlar da gün yüzüne çıkarılmıştı. Buça'dan gelen fotoğraflar göreni dehşete düşürecek kadar korkunç

SAVAŞ SUÇU OLARAK SORUŞTURULUYOR

Ukrayna Başsavcılığı bu cinayetleri savaş suçu suçlamasıyla değerlendirecek. Başsavcılık makamı oda ve içeride bulunan 5 erkek cesediyle ilgili haberi resmi Facebook hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu.

“Kiev bölgesi Başsavcılık ofisinin Ukrayna Anayasası’nın ilgili maddelerine göre yaptığı savaş suçları soruşturmasına göre yetkililer Buça bölgesinde bir işkence odası bulunmuştur.” denilen açıklamada bulunan 5 erkek cesedinin ölüm nedenlerinin soruşturulduğu ve olayın savaş suçu kapsamında soruşturmaya tabi tutulacağı söylendi.

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“Rus askeri güçleri silahsız sivillere işkence yapmış, sonrasında da katletmiştir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında işlenen tüm savaş suçlarının yargı önüne çıkarılması ve adaletin sağlanması için gereken tüm adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır.”

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BIDEN: PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSUDUR

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Buça kentindeki vahşetin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir kez daha savaş suçlusu olarak nitelendirdi.

ABD’nin Delaware eyaletinden başkent Washington DC'ye dönen ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Buça kentinden Rus güçlerinin çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılmasına değinen Biden, Buça’daki vahşeti “savaş suçu” olarak nitelendirdi.

Buça'da eşleri, çocukları ve akrabaları katledilen kadınlar gözyaşı döküyor

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Biden, "Putin'e savaş suçlusu dediğim için eleştiri aldığımı hatırlarsınız. İşin aslı Buça'da olanları gördünüz. Bu beni haklı çıkartıyor. O bir savaş suçlusu” dedi.

Bu konuda bilgi ve belgelerin toplanması gerektiğine dikkat çeken Biden, “Ukrayna'ya savaşa devam etmesi için ihtiyaç duyduğu silahları sağlamayı sürdürmeliyiz ve aynı zamanda (Vladimir Putin’in) savaş suçlarından yargılanması için tüm detayları toplamalıyız. Bu bir savaş suçu davası. Bu adam acımasız ve Buça'da olanlar şok edici ve herkes bunu gördü" dedi.