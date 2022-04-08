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Buça'da onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

#Ukrayna#Buça#RUSYA
Buçada onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

Ukrayna’nın Buça kentinde Rus ordusunun çekilmesinin ardından Ukrayna güçleri tarafından evlerden toplanan onlarca cansız beden defnedilmeyi bekliyor.

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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna’nın Buça kenti sokakları sivillerin cansız bedenleri ile doldu taştı.

Buça sokaklarındaki onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor. Buça'da evlerden toplanan onlarca sivilin cansız bedeni toplanarak kimlik tespiti ve kayıt için bir mezarlığa getirildi.

Burada cansız bedenlerin üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimlik tespiti yapılan cansız bedenlerin kayıt altına alındığını açıkladı. Cansız bedenleri defneden ekipler, her gün sayısı artan onlarca cansız bedeni defnetmek ve kayıt altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca cansız bedenleri inceleyerek ölüm şeklini ve zamanını belirlemeye çalışıyor.

Buçada onlarca sivilin cansız bedeni defnedilmeyi bekliyor

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Buça’daki Kurtarma Hizmetleri Başkanı Kaplichniy Serhiy, sokaklardaki sivillerin cansız bedenlerine ilişkin açıklamasında, “Ellerini bağladılar ve başlarına sıkarak öldürdüler. Ölen bir aile vardı yakılmışlardı. Ölenleri şehirden topluyoruz. Çok fazla böyle ceset var 300 civarında. Toplayıp polislere gönderiyoruz tutanak tutmaları için, sonra da morga gönderiliyorlar ölüm sebeplerinin anlaşılması için.

Sadece Buça değil 14 yerleşim yeri var bu halde. Buça ve Vorzel’de ceset toplamaya devam ediyoruz. Önce bomba imha uzmanı cesede yaklaşıyor daha sonra biz. Polis bakıyor sonra morga gönderiliyor. Çok fazla ceset var şu an 70 cesedi morg artık alamıyor. Vishgorod ve Belaya Tserkov şehirlerindeki morglara gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Buça#RUSYA

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