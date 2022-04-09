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Buça’da evler sivillere ait cesetlerle dolu: 28 kişi defnedildi

#Ukrayna#Buça Şehri#RUSYA

Ukrayna'nın Bucha kentinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda birçok evde sivillere ait cesetler bulundu. Bulunan cesetlerden 28'i mezarlığa götürülerek defnedildi.

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Rusya-Ukrayna savaşında 45. güne girilirken Ukrayna’nın Buça kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Buça'da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu.

Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor.

Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor. Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.

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Buça ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

Buça’da evler sivillere ait cesetlerle dolu: 28 kişi defnedildi

EVLERDEN ÇIKARILAN 28 CESET MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Buça kentinde yaşanan katliamın boyutu artmaya devam ediyor. Rusya’nın geri çekilmesiyle bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Cesetlere bomba imha ekiplerinin müdahale etmesinin ardından olay yerindeki tuzakları temizleyen ekipler, daha sonra polis eşliğinde cesetleri soğutuculu kamyonetlere yüklüyor.

Cesetler daha sonra mezarlığa getiriliyor ve burada kimlik tespiti yapılarak kayıt altına alınıyor. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler ise incelenmek üzere Kiev’e götürülüyor.

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#Ukrayna#Buça Şehri#RUSYA

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