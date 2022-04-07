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Buça’da bir sivil Rusya'nın evini taraması sonucu yatağında can verdi

#RUSYA#Ukrayna#Buça
Buça’da bir sivil Rusyanın evini taraması sonucu yatağında can verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok büyük yara alan Buça kentinden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna saldırılarında Buça’da bir sivilin evinin taranması sonucu yatağında can verdiği açıklandı.

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Rusya-Ukrayna çatışmaları devam ederken Ukrayna’nın Buça’da kentinde yaşanan çatışmalar sonrasında çok sayıda sivil sokaklarda hayatını kaybetti. Rus güçlerinin kentten ayrılmasının ardından, Ukraynalı ekipler kente girerken sokakların sivillere ait cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü.

Buça’da bir sivil Rusyanın evini taraması sonucu yatağında can verdi

Ukraynalı ekipler sokaklardaki cansız bedenleri toplarken, çok sayıda sivil de yaşadıkları evlerde can verdi. İsmi açıklanmayan kişi Rusların evini taraması sonucu yatağında hayatını kaybetti.

Buça’da bir sivil Rusyanın evini taraması sonucu yatağında can verdi
Haber ajanslarının Buça'dan servis ettiği fotoğraflar insanın kanını donduracak kadar korkunç...

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Kayıplarını defnetmek için Ruslardan izin istediklerini söyleyen Natalia, “Bir kadın ve bir adam öldürülmüştü, onları defnetmeye karar verdik. İzin vermediler ve cansız bedenleri bir hafta kaldı. Yedi tank vardı ve akşam saatlerinde tek tek evleri gezip, kapılara dayandılar. Alexander Aleksandrovich’in evine de gittiler ve kapıya dayandılar. Açmayınca evi taradılar ve Alexander kapıyı açacağını söylediyse de duymadılar. Sonra o üçüncü kattaki atlayarak kurtuldu. Ancak artık değneklerle yürüyor” sözlerini sarf etti.

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#RUSYA#Ukrayna#Buça

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