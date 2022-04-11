Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Buça’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

#Buça#Ukrayna#RUSYA
Buça’da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ukrayna’nın Buça kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Buça kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı.

Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

Buça’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
daha fazla video içinBuça’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
Haberle ilgili daha fazlası:
#Buça#Ukrayna#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar