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Buça’da 320 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu

#Ukrayna#Buça#Toplu Mezar
Buça’da 320 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu

Ukrayna’nın Buça kenti Belediyesi, 320 kişinin cansız bedeninin yer aldığı 4 toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna’nın Buça kentinden sivil ölümlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Buça kentinde Ukraynalı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu 320 kişiye ait cansız bedenin yer aldığı 4 toplu mezar bulundu. Konuya ilişkin açıklamada yapan Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, “Buça’da 112 müstakil ev ve 18 çok katlı bina top atışlarıyla hasar aldı ve yandı. Buça’da öldürülen insanların yüzde 90’ında şarapnel parçası değil kurşun yarası var. 320 kişinin cansız bedeni bulundu ve toplu mezarlarda insanlar elleri bağlı şekilde gömülmüş. Tahıl firması alanında ve 3 farklı caddede toplu mezarlar bulundu. Cesetlerin kimliklerini belirleme çalışması devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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#Ukrayna#Buça#Toplu Mezar

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