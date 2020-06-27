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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Bu zamana kadar tespit edilenin en büyüğü... Dev toz bulutu ABD'ye ulaştı...

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Bu zamana kadar tespit edilenin en büyüğü... Dev toz bulutu ABD'ye ulaştı...
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Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz buluntunun ABD'nin güney sahillerine ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), ülkenin güneydoğu eyaletlerinin hafta sonu toz bulutunun etkisine gireceğini bildirdi.

Bu zamana kadar tespit edilenin en büyüğü... Dev toz bulutu ABDye ulaştı...

ABD Atmosfer ve Okyanus İdaresi (NOAA), 5 bin 600 kilometre genişliğindeki, yüksekliği 1500 ila 6 bin metre olan toz bulutunun, bugüne dek atmosfer gözlem uyduları tarafından tespit edilen en geniş toz bulutu olduğunu duyurdu.

Bu zamana kadar tespit edilenin en büyüğü... Dev toz bulutu ABDye ulaştı...

Yaz mevsiminde Sahra Çölü'den Atlantik Okyanusu'na doğru esen rüzgarların taşıdığı kum taneleri Karayipler, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar ulaşıyor. Karayip adalarının plajlarını dolduran kumlar Amazonlar'daki turbalıkları verimli hale getiriyor.

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