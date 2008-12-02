Bu yüzük 20 Ocak'ı bekliyor

Nafiz ALBAYRAK/ NEW YORK, (DHA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, göreve başlayacağı gün eşi Michelle'e 40 bin dolar değerinde bir yüzük hediye edecek.

ABD Başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak’tan itibaren Beyaz Saray’a ev sahipliği yapmaya başlayacak Barack Obama'nın, ABD Başkanlığı görevini teslim alacağı günkü yemin töreninde, eşi Michelle'e, son 2 yıldır siyasi yaşamında kendisine verdiği destekten dolayı 40 bin dolarlık özel tasarım bir yüzük hediye edeceği açıklandı.



Yeryüzünde bulunan en değerli metal olarak kabul edilen rodyumdan üretilecek yüzüğün elmaslarla kaplı olacağı belirtildi. Amerikan medyasında yeralan haberlerde, müstakbel Başkan Obama'nın, eşine hediye edeceği yüzük için dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı İtalyan Giovanni Bosco ile anlaştığı belirtildi.



Yıllık üretiminin çoğunluğu Güney Afrika'da olmak üzere yalnızca 25 ton olan, dünyanın en az rastlanan ve en değerli metali sayılan rodyum, ünlülerin ve zenginlerin takı listesinde ilk sıralarda bulunuyor.