Bu yıl hac olacak mı

Dünya genelinde korona salgınında ikinci dalga endişeleri artarken, İslam’ın beş şartından biri olan hac farizasının bu yıl akıbeti merakla bekleniyor. Fransız AFP haber ajansı, Suudi Arabistan’ın modern tarihinde ilk kez bu yıl hac ibadetini iptal etmesinin veya kapsamını daraltmasının beklendiğini aktardı.

2.5 MİLYON HACI

Bu yıl hac mevsiminin temmuz ayının sonunda başlaması bekleniyordu. Ancak koronavirüs vakalarındaki artış, bu takvime şüphe düşürdü. Geçen mart ayında COVID-19’un yükselişe geçmesi sonucu umre iptal edilmişti. AFP’ye konuşan bir Suudi yetkili, “Karar en kısa sürede verilip, açıklanacak” dedi. Geçen yıl 2.5 milyon Müslüman, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmişti.

KARAR BEKLENİYOR

Dünyanın en büyük nüfuslu Müslüman ülkesi olan Endonezya’da Din İşleri Bakanı Fahrul Razı, bu ayın başında yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanların bu yılki Hac ibadetlerini, Suudi Arabistan dahil tüm dünyada COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını bildirmişti. Senegal ve Singapur’dan da benzer açıklamalar gelmişti. Ancak Müslüman nüfusun yoğun olduğu diğer ülkeler, Riyad yönetiminin kararını beklemeyi tercih etti.

YOĞUN BAKIMLAR DOLUYOR

Bu yıl hac ibadetinin iptal edilmesi veya kapsamının küçültülmesi halinde Suudi Arabistan’ın gelir kaleminde önemli bir düşüş meydana gelecek. Riyad yönetimi halihazırda, pandeminin yol açtığı düşük talepten ötürü petrol fiyatlarındaki çöküşten olumsuz etkileniyor. Hac ve umre faaliyetleri Suudi Arabistan ekonomisine resmi verilere göre yılda 12 milyar dolar (82 milyar TL) katkı sağlıyor. Suudi Arabistan’da koronavirüs vakalarının sayısı dün itibariyle 132 bini aşmış durumda. Can kaybı ise binin üzerinde. AFP’ye göre haber kaynakları, yoğun bakım yataklarının hızla dolduğunu, giderek daha fazla sağlık görevlisinin koronavirüse yakalandığını belirtiyor.