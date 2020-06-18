Bu yasak olmadı Şansölye: Turizmciler zor durumda kaldı

Alman hükümeti Türkiye’yi koronavirüs tehlikesi nedeniyle 130 ülke ile birlikte riskli ülkeler arasında sınıflandırdı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye ile ilgili daha önce alınan seyahat uyarısı kararının kaldırılması da kısa sürede mümkün olmayacak. Riskli ülkeler arasında Türkiye dışında Alman turistlerinin sıklıkta tatilini geçirdiği Mısır, Tayland ve Meksika da yer alıyor.

KARANTİNA OLACAK

Alman hükümeti bu kararı Robert Koch Enstitüsü’nün riskli ülkeler listesini hazırlaması üzerine aldı. Karar, Türkiye’den geleceklerin 14 günlük ev karantinasına alınmaları zorunluluğunu da doğurdu. Ancak riskli ilan edilen ülkelerden gelenler Almanya’ya giriş yapmadan 48 saat içinde yapılmış testin negatif olduğunu beyan ederse karantina uygulanmasından muaf tutulacak. Söz konusu kararın, Almanların bu yaz tatilini Türkiye’de geçirmelerinin önünde önemli bir engel olacağı değerlendiriliyor.

ÇAVUŞOĞLU: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Birinci Kanalı ARD’ye yaptığı açıklamada, hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Türkiye’ye gelenlerin hastalanmaları durumunda tüm sağlık masraflarının karşılanacağını söyleyen Çavuşoğlu, seyahat uyarısı ile riskli ülke ilanını siyasi ve adaletsiz bir karar olarak değerlendirdi. ARD’ye verdiği röportajında Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Ben sayın Maas’a ‘Alman uzmanlarından oluşan heyeti Türkiye’ye gönderin. Durumu yerinde incelesinler’ dedim” dedi.